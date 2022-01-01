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Warriors, Wiseman'ı G League'den geri çağırdı

Golden State Warriors'in, genç pivotu James Wiseman'ı G League'den geri çağırdığı bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors'in, genç pivotu James Wiseman'ı G League'den geri çağırdığı bildirildi.

Bu ayın başlarında Wiseman, rehabilitasyonuna devam etmesi amacıyla Warriors tarafından ekibin G League üyesi Santa Cruz'a gönderilmişti.

Warriors, G League'de oynadığı üç maçta 17.3 sayı ve 9.7 ribaund ortalamaları yakalayan Wiseman'ı yakın zamanda çağırdığını açıkladı.

20 yaşındaki oyuncu önceki sezon sadece 39 maçta forma giymiş ve geçtiğimiz Nisan ayında geçirdiği menisküs sakatlığından beri oynamamıştı.


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