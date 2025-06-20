Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr'ün oğlu Nick Kerr'in teknik ekibe katıldığını açıkladı.2025-26 sezonunda Warriors kadrosunda yer alacak olan Nick Kerr, geçmişte hem kolej hem de NBA seviyesinde çeşitli görevlerde bulundu.2016-17 sezonunda California Üniversitesi'nde yardımcı koçluk yapan Kerr, 2018'de San Antonio Spurs'te staj yaptı. 2020-2023 arasında Golden State Warriors'ta oyuncu geliştirme ve video koordinatörü olarak çalıştı.İki sezon boyunca G League ekibi Santa Cruz Warriors'ın başantrenörlüğünü yürüten Nick Kerr, şimdi NBA seviyesine geri dönüyor. Bu hamle, Warriors'ın 2024-25 sezonundaki rekabetçi duruşunu sürdürme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.Warriors, geçtiğimiz sezonu 48 galibiyet – 34 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda yedinci sıradan playofflara kalmış, ilk turda Houston Rockets'ı yedinci maçta eleyip yarı finalde Minnesota Timberwolves'a elenmişti.