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Warriors, Steve Kerr'ün oğlu Nick Kerr'ü koç ekibine dahil etti

Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr'ün oğlu Nick Kerr'in teknik ekibe katıldığını açıkladı.

calendar 20 Haziran 2025 15:26
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Warriors, Steve Kerr'ün oğlu Nick Kerr'ü koç ekibine dahil etti
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Golden State Warriors, başantrenör Steve Kerr'ün oğlu Nick Kerr'in teknik ekibe katıldığını açıkladı.

2025-26 sezonunda Warriors kadrosunda yer alacak olan Nick Kerr, geçmişte hem kolej hem de NBA seviyesinde çeşitli görevlerde bulundu.

2016-17 sezonunda California Üniversitesi'nde yardımcı koçluk yapan Kerr, 2018'de San Antonio Spurs'te staj yaptı. 2020-2023 arasında Golden State Warriors'ta oyuncu geliştirme ve video koordinatörü olarak çalıştı.


İki sezon boyunca G League ekibi Santa Cruz Warriors'ın başantrenörlüğünü yürüten Nick Kerr, şimdi NBA seviyesine geri dönüyor. Bu hamle, Warriors'ın 2024-25 sezonundaki rekabetçi duruşunu sürdürme hedefinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Warriors, geçtiğimiz sezonu 48 galibiyet – 34 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda yedinci sıradan playofflara kalmış, ilk turda Houston Rockets'ı yedinci maçta eleyip yarı finalde Minnesota Timberwolves'a elenmişti.


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