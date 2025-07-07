Walker-Peters adım adım Beşiktaş'a!

Osayi Samuel defterini kapatan Beşiktaş, sağ bek transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.



Siyah-Beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürüyor.





Bonservissiz olması nedeniyle transferde avantajlı konumda bulunan Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun kararını bekliyor. Yönetimin, Walker-Peters'a imza parası olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ayrıca tecrübeli sağ beke yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi.





Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve tarafların kısa süre içinde anlaşma zemini bulabileceği bildirildi.



