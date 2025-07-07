Walker-Peters adım adım Beşiktaş'a!

Beşiktaş, bonservisi elinde olan Kyle Walker-Peters için devrede. İngiliz sağ beke 2 milyon Euro imza parası ve 3 yıllık sözleşme teklif eden Siyah-Beyazlılar, transferde sona yaklaştı.

calendar 07 Temmuz 2025 09:52
Fotoğraf: Imago
Walker-Peters adım adım Beşiktaş'a!
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Osayi Samuel defterini kapatan Beşiktaş, sağ bek transferi için rotasını İngiltere'ye çevirdi.

Siyah-Beyazlılar, Southampton ile sözleşmesi sona eren Kyle Walker-Peters'ı kadrosuna katmak üzere görüşmelerini sürdürüyor.

Bonservissiz olması nedeniyle transferde avantajlı konumda bulunan Beşiktaş, 28 yaşındaki İngiliz futbolcunun kararını bekliyor. Yönetimin, Walker-Peters'a imza parası olarak 2 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ayrıca tecrübeli sağ beke yıllık 1.5 milyon Euro maaş üzerinden 3 yıllık sözleşme önerildiği belirtildi.

Görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği ve tarafların kısa süre içinde anlaşma zemini bulabileceği bildirildi.

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