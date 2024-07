Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, sakatlıklar öncesinde NBA ikonu Michael Jordan'ın "tüm zamanların en iyisi" unvanını alma şansına sahip olduğuna inandığını belirtti.



Wade, Hall of Fame düzeyinde bir NBA kariyerine sahip olsa da, 16 yıl boyunca yaşadığı birçok sakatlık kendisini tüm zamanların en büyük oyuncuları tartışmasında değerlendirilmekten alıkoymuştu.



Eski NBA yıldızı Carmelo Anthony'nin '7PM in Brooklyn' isimli podcast'inde konuk olan Wade, sakatlıklar olmasaydı Jordan'ı GOAT olarak tahtından indirme şansına sahip olduğunu düşündüğünü itiraf etti:



"Tüm zamanların en iyi şutörü değilim ama pek çok farklı alanda harikaydım. Kimse oyunumu nasıl savunacağını çözememişti. Sakatlıklardan önce 'Michael Jordan. Ensendeyim.' diye düşünüyordum."



Heat'i 2005-06 sezonunda NBA şampiyonluğuna taşıdıktan sonra geçirdiği sakatlıklar, Wade için bir can sıkıcı bir faktör haline gelmeye başladı. 2006-07 ve 2007-08 sezonlarının çoğunu omuz çıkığı ve ardından diz sorunları nedeniyle kaçıran Wade, 2008-09 sezonunda maç başına 30,2 sayı, 7,5 asist ve 5 ribaund ortalamalarıyla MVP seviyesinde bir yıl geçirmişti.



Wade daha sonra LeBron James ve Chris Bosh'la aynı takımda bir araya gelerek 2012 ve 2013 yıllarında iki şampiyonluk daha kazanmış, James'in ardından ikinci opsiyon olduğu yeni rolünde halen değerli bir oyuncu olarak kendini kanıtlamıştı.



James'le geçirdiği dönemin ardından rakamlarında düşüş görülen Wade, 2018-19 sezonunun ardından emekli olmadan önce zaman içinde rol oyuncusu pozisyonuna geçmişti.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU