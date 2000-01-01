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Wade, LeBron'u savundu: "Jordan da yıldızlarla oynadı, ona tepki veren yok"

Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski takım arkadaşı LeBron James'in 'Heatles' döneminde gördüğü nefret hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat efsanesi Dwyane Wade, eski takım arkadaşı LeBron James'in 'Heatles' döneminde gördüğü nefret hakkında konuştu.

Wade, JJ Redick'in 'The Old Man and the Three' adlı podcast'inin son bölümünde LeBron'un Miami'de 2010-2014 yılları arasında birlikte geçirdikleri süre boyunca büyüklüğünden ve gördüğü nefretten bahsetti:

"Basketbol hayran kitlesinin, LeBron'un kariyerinin nasıl ilerlemesi gerektiği konusunda bir fikri vardı. Ve bunun Michael Jordan'ın kariyeri gibi gitmesi gerekiyordu. Güya, tüm kariyerinde Cleveland'da kalıp, altı ila yedi yüzük kazanacaktı. Ama kendisinin kariyeri için başka fikirleri vardı ve o zamanlar insanlar bunu neden yaptığını anlamadılar. Başka bir All-Star ve bir başka All-Star daha ile takım kurmasını zayıf bir hareket olarak gördüler."

"Serbest oyuncu dönemi, ondan önce pek de çekici değildi. Oyuncular olarak bir karar verdiğimizde, kontrolü oyuncuların ellerine bıraktığımızda ve insanların alışkın olduğu dinamikleri değiştirdiğimizde, ne olursa olsun nefret görecektiniz. Larry Bird, Magic Johnson veya Michael Jordan'ın kazandığı şampiyonaluklara kimse tepki vermiyor. Michael Jordan da başka Hall of Fame oyuncuları ile oynadı. Başka büyük oyuncularla oynamadan şampiyonluklar kazanamazsınız."

Miami'de LeBron ile geçirdikleri süre boyunca iki şampiyonluk kazanmıştı.


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