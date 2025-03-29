Vowles: 'Albon ve Sainz tamamen aynı şasileri kullanıyorlar'

Williams, sezonun ilk yarışlarında 17 puan toplarken, bunların sadece biri Sainz'dan geldi.



İspanyol pilot, takım arkadaşı Albon'a kıyasla genellikle geride kalırken, Albon Melbourne'de hem sıralamada hem de yarışta ilk altıda yer aldı ve Çin'de yedinci oldu.



"HIZIMIN NEREYE GİTTİĞİNİ BİLMİYORUM"



Sainz, Şanghay'daki düşük temposuna şaşırdığını belirterek, "Dürüst olmak gerekirse biraz şaşkınım, çünkü bu araca ilk oturduğum andan itibaren testlerde çok hızlıydım. Ancak bu hafta sonu hızımın nereye gittiğini bilmiyorum." dedi.



Bazı iddialara göre, performans farkının sebebi Sainz'ın geçen yılın şasisini kullanması, Albon'un ise yeni bir şasiyle yarışmasıydı. Ancak Vowles bu iddiayı kesin bir dille reddetti.



"TAMAMEN AYNI OTOMOBİLLERİ KULLANIYORLAR"



"Araçtaki her şey aynı teknik özelliklere ve standarda sahip. İki pilot da geçen yılın geliştirilmiş bir versiyonu olan şasiyi kullanıyor." diyerek söylentilere açıklık getirdi.



Vowles ayrıca Williams'ın mevcut teknik düzenlemelerin son yılında tamamen yeni bir şasi tasarlamak yerine, mevcut şasiyi geliştirerek ilerlemeyi tercih ettiğini belirtti.



"Bunun sebebi yatırım önceliğimizi 2026'ya ve sonrasına yönlendirmek istememiz."



"Bu finansal değil, zaman yönetimiyle ilgili bir karar. Bütçe sınırına tabi olsak da, 2026 için mümkün olan en iyi paketi hazırlamaya odaklanmak istiyoruz."



"Soruyu çok net şekilde yanıtlamak gerekirse, iki pilot da tamamen aynı ekipmanı, yani 2024 şasisinin geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor."



Kaynak: Motorsport Türkiye



