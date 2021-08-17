Galatasaray'da Marcao'nun Kerem Aktürkoğlu'na saldırması hakkında Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.



Marcao'nun oldukça ağır ve affedilmemesi gereken bir hareket yaptığını söyleyen Volkan Demirel "Rakiplerle, kendi takım arkadaşlarımla gerilim yaşadım. Ancak bu konu normal değil. Affedilmemesi lazım. Ne yaptı da bu çocuk sana, depar atıp geliyorsun, kafa ve yumruk atıyorsun? Takımın büyükleri devreye girmeli, çok yanlış hareket. Boks maçı gibi olay." dedi.



Sözlerine devam eden Volkan Demirel "Kerem, bu takım geleceği. Marcao 2-3 yıllık adam. Galatasaray teknik ekibi, bu işin önünü kesmeli. Ben olsam uçağa bindirmem, Giresun'dan ülkesine gönderirim. Takımdan kimse de bir şey demiyor. Marcao'nun ilk olay değil, sanırım daha önce Halil Dervişoğlu'na benzer bir şey yapmış." ifadelerini kullandı.



Volkan Demirel "'Sus' demiş olabilir, karşılığında kafa ve yumruk mu atılır? Galatasaray'da Marcao'nun kırmızısını engellemeye çalışıyorlar ama Türkiye'de bir daha sahaya çıkamaz. Hepimiz tartıştık ama kimseye böyle kafa, yumruk atamazsın." diyerek sözlerini noktaladı.



