Volkan Demirel'den ayrılık iddialarına cevap

Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile ilgili çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
Demirel, çıkan boşanma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Volkan Demirel'in açıklaması şu şekilde:
"Boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz."
Demirel, çıkan boşanma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Volkan Demirel'in açıklaması şu şekilde:
"Boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz."
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