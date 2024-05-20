Volkan Demirel'den ayrılık iddialarına cevap

Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile boşanacakları haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Volkan Demirel'den ayrılık iddialarına cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Mayıs 2024 12:07
Volkan Demirel, eşi Zeynep Demirel ile ilgili çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Demirel, çıkan boşanma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Volkan Demirel'in açıklaması şu şekilde:

"Boşanma davası açtığımız yönündeki haberler doğru değil. Şu an karşılıklı sabah kahvemizi içiyoruz."



GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery