Voleybolda şampiyon Karadeniz Ereğli Belediyespor oldu

Oturarak Voleybol Süper Ligi'nde Karaman Özel İdare Spor Kulübünü 3-1 yenen Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyon oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Voleybolda şampiyon Karadeniz Ereğli Belediyespor oldu
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04 Haziran 2023 18:06
Mersin'de düzenlenen Oturarak Voleybol Süper Ligi'nin final maçında Karaman Özel İdare Spor Kulübünü 3-1 yenen Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunca Toroslar Voleybol Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile Karaman Özel İdare Spor Kulübü karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Karadeniz Ereğli Belediyespor, şampiyon oldu. Maçın ardından Zonguldak temsilcisinin teknik ekibi ve oyuncuları sevinç yaşadı.

3.'LÜĞÜ ADANA AYYILDIZ ENGELLİER SPOR KULUBÜ KAZANDI

Üçüncülük karşılaşmasında ise Adana Ayyıldız Engelliler Spor Kulübü, Alaplı Anadolu Gençlik Spor Kulübünü 3-0 yendi.

Takımlara kupa ve madalyalarını, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir ile Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Para Voleybol Asbaşkanı Gökhan Arsu verdi.

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