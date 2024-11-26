Voleybolda haftanın programı belli oldu

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
16.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)a
16.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
NOT: Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)
16.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)a
16.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)
19.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)
19.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
NOT: Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.