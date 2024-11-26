Voleybolda haftanın programı belli oldu

SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta maçları 27 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Voleybolda haftanın programı belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 11:45
Son güncelleme 26 Kasım 2024 11:46
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 10. hafta karşılaşmaları 27 Kasım Çarşamba günü yapılacak.

Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:

13.00 Rams Global Cizre Belediyespor-On Hotels Alanya Belediyespor (Cizre 100. Yıl)

16.00 Halkbank-Altekma (TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD (Cengiz Göllü)a

16.00 Fenerbahçe Medicana-İstanbul Gençlikspor (Burhan Felek Vestel)

19.00 Ziraat Bankkart-Spor Toto (TVF Ziraat Bankkart)

19.00 Arkas Spor-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)

NOT: Develi Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçı, Develi Belediyespor'un Efeler Ligi'nden çekilmesi nedeniyle iptal edildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery