Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor.



Portekiz basını Record'da yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'ın kısa süre içinde takımın başına Vitor Pereira'yı getireceği belirtildi.



KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK



Igor Biscan ile yollarını ayırmaya hazırlanan Arabistan ekibinin, kısa süre içinde Pereira'yı açıklayacağı yazıldı.



Al-Shabab, Yannick Carrasco ve Ivan Rakitic gibi yıldızları kadrosunda bulunduruyor.



FENERBAHÇE RAKAMLARI



Son olarak Flamengo'yu çalıştıran Portekizli teknik adam 10 Nisan 2023'ten beri boşta. 2 dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Pereira, sarı lacivertli takımda 86 maça çıktı ve 48 galibiyet, 22 beraberlik, 16 mağlubiyet aldı.



