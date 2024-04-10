Real Madrid'de son dönemde ağırlıklı olarak en uçta görev yapan Vinicius Junior, sezonu rekorla bitirmek istiyor.



Brezilyalı yıldız, bu sezon şu ana kadar 18 kez gol sevinci yaşadı. Vinicius, 5 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak.



23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2021-2022 sezonunda 22 kez fileleri havalandırmıştı. Vinicius, geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU