Vinicius Junior'un hedefi rekor!

Real Madrid forması giyen Vinicius Junior, bu sezon 18 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı yıldız, 5 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vinicius Junior'un hedefi rekor!
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10 Nisan 2024 17:01
Real Madrid'de son dönemde ağırlıklı olarak en uçta görev yapan Vinicius Junior, sezonu rekorla bitirmek istiyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon şu ana kadar 18 kez gol sevinci yaşadı. Vinicius, 5 gol daha atması halinde kariyerindeki en golcü sezonuna ulaşacak.

23 yaşındaki futbolcu, daha önce 2021-2022 sezonunda 22 kez fileleri havalandırmıştı. Vinicius, geçen sezonu ise 20 golle tamamladı.

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