Vincius JR, Mbappe ile eşit ücret istiyor

Real Madrid'de Vinicius Junior'un geleceği belirsizliğini korurken, İspanya'dan flaş bir ayrılık iddiası gündeme geldi.





Mundo Deportivo'nun haberine göre Brezilyalı yıldız, kulüple olan mevcut sözleşmesini 2027'ye kadar uzatmış olsa da, yeni kontrat talebinde Kylian Mbappe ile maaş dengesini kurmak istedi.







Mevcut yıllık net 15 milyon euroluk maaşının, Mbappe'nin toplam yıllık net 23 milyon eurosuna çıkarılmasını isteyen Vinicius, bu talebiyle yönetimi zora soktu.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez ve CEO Jose Angel Sanchez dışında kimseyle pazarlık yapılmasına izin verilmezken, oyuncunun son sezondaki performans düşüşü (58 maçta 22 gol) ve Mbappe'nin 44 gollük katkısı, kulüp içindeki dengeyi daha da bozdu.





İspanyol basınından çıkan haberde Real Madrid yönetiminin, astronomik bir teklif gelmesi halinde Vinicius'un satışına onay verebileceği öne sürüldü.



