'Vincent Aboubakar, Porto ile feshediyor! Beşiktaş...'

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Vincent ABoubakar için flaş bir gelişme yaşandı. Kamerunlu golcü, sözleşme fesih için Porto ile anlaşmaya vardı.



Portekiz basınından A Bola, Vincent Aboubakar ve Ze Luis'i takımdan göndererek 7,4 milyon euro maaş tasarrufu yapmak isteyen Porto'da önemli gelişmeler yaşandığını duyurdu.



A Bola, Porto'dan 3,6 Milyon euro brüt (1,8 Milyon euro net) maaş alan Vincent Aboubakar'ın 2021 yılına kadar olan sözleşmesinin feshi için anlaşıldığını manşetine taşıdı. Haberde, bu gelişme sonrası 28 yaşındaki golcünün, Beşiktaş'a imza atması için hiçbir engel kalmadığı vurgulandı.



Öte yandan 3,8 Milyon euro brüt (2 milyon euro net) maaşı olan Ze Luis'in ise bonservissiz gönderilmeyeceği vurgulandı. Arap kulüplerini reddeden Ze Luis için Celta Vigo'dan resmi teklif geldiği, ancak 12 milyon euroya alınan golcü için henüz beklenen rakamlara ulaşılamadığı vurgulandı.



