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Villarreal 86'da Valencia'yı yıktı! Enes Ünal...

La Liga'da 36. haftada Villarreal, Valencia'yı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: Sporx.com
Villarreal 86'da Valencia'yı yıktı! Enes Ünal...
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05 Mayıs 2018 23:37
La Liga'da 36. hafta mücadelesinde Villarreal ile Valencia karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye Mario Gaspar çıktı ve Villarreal, Valencia'yı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.

Villarreal'de milli futbolcu Enes Ünal kadroda olmasına karşın süre alamadı.

Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 57'ye çıkardı. Valencia ise 9. mağlubiyetini aldı ve 67 puanda kaldı.



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