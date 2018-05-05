La Liga'da 36. hafta mücadelesindeilekarşı karşıya geldi.Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Dakikalar 86'yı gösterdiğinde sahneye Mario Gaspar çıktı ve Villarreal, Valencia'yı 1-0 mağlup ederek sahadan 3 puanla ayrıldı.Villarreal'de milli futbolcu Enes Ünal kadroda olmasına karşın süre alamadı.Bu sonuçla birlikte Villarreal puanını 57'ye çıkardı. Valencia ise 9. mağlubiyetini aldı ve 67 puanda kaldı.