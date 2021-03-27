Vidal'in menajerinden Galatasaray cevabı!

İsmi Galatasaray ve Marsilya ile anılan Arturo Vidal için menajeri Fernando Felicevich'ten açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vidal'in menajerinden Galatasaray cevabı!
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27 Mart 2021 15:22
İsmi Galatasaray ile anılan Şilili orta saha oyuncusu Arturo Vidal için menajeri Fernando Felicevich'ten açıklama geldi.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Arturo Vidal'e Olimpik Marsilya ve Galatasaray'dan teklif olduğuna dair çıkan haberler üzerine Fernando Felicevich'e soru yöneltildi. Vidal'in menajeri çıkan transfer haberleri hakkında, "Vidal gibi bir futbolcuya her an, her dönem transfer teklifleri gelmesi çok normaldir. Ancak, Vidal tekliflere rağmen Inter'de kalma niyetinde." dedi.

Felicevich, "Vidal'in şu an tek isteği İtalya şampiyonluğunu kazanmak ve gelecek sezon Inter ile Şampiyonlar Ligi'nde oynamak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kariyerinde Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcelona gibi kulüpler olan 33 yaşındaki Arturo Vidal, bu sezon Inter formasıyla 30 maça çıktı ve 2 gol atıp 2 asist yaptı.

 



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