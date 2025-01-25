Victor Osimhen'in 'ağlama' sevinci

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor'a attığı golün ardından yaptığı sevinçle gündem oldu.

Haber; Sporx.com
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Victor Osimhen'in 'ağlama' sevinci
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25 Ocak 2025 19:27
Son güncelleme 25 Ocak 2025 19:29
Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Konyaspor karşısında attığı golün ardından yaptığı sevinçle sosyal medyada gündem oldu.

Konyaspor'a karşı penaltıdan ağları havalandıran Osimhen, kameranın karşısına geçerek 'ağlama' işareti yaptı ve bu sevincin Fenerbahçe'yi hedef aldığı yorumları öne çıktı.

Öte yandan Osimhen, bu sezon 5'i penaltıdan olmak üzere ligde 12. kez fileleri havalandırdı.

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