Victor Osimhen'den 6. gol!

Osimhen, bu sezon 6. kez gol sevinci yaşadı
Sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Victor Osimhen, bu sezonki 6. golünü attı.
Süper Lig'de 7. maçına çıkan Osimhen, Göztepe ağlarını sarsarak 3 gole ulaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2 müsabakada 3 golü bulunan tecrübeli futbolcu, toplamda 6 golünü kaydetti.
