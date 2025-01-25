VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı

Galatasaray - Konyaspor maçının 21. dakikasında Galatasaray, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
VAR uyardı, Galatasaray penaltı kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ocak 2025 19:28
Galatasaray - Konyaspor maçının 21. dakikasında Galatasaray, VAR uyarısı sonrası penaltı kazandı

Maçın 19. dakikasında Adil Demirbağ ile ceza alanı içinde yaşadığı mücadele sonrası yerde kalan Victor Osimhen, penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Halil Umut Meler önce autu işaret ederken VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu inceledi ve penaltıyı işaret etti.

Topun başına geçen Victor Osimhen, 22. dakikada topu ve kaleci Slowik'i farklı köşelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery