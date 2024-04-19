Vangelis Marinakis: 'Hayallerimiz gerçek oldu'

Olympiakos'un sahibi Vangelis Marinakis, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.
Marinakis yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir gece. İstanbul'da tarih yazdık. Bu stadyumda, bu atmosferde zorlukları seviyoruz. Efsanenin, şampiyonun, Olympiakos'un ruhunun ne anlama geldiğini hep birlikte gösterdik. Bu takım daha da ileri gidebilir. Biz buna inandık ve daha da büyük zaferler yaşamayı bekliyoruz. Gelecek nesillere anlatabileceğimiz harika bir geceydi." dedi.
"HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU"
Marinakis ayrıca, "Hayal kurmaya devam ediyoruz. Zor görünen bazı hayallerimiz gerçek oldu. Sezona nasıl başladığımızı biliyorsunuz, bazı değişiklikler yaptık. Hepimiz bir araya geldik ve sonuçları görüyorsunuz. İstanbul'da büyük bir gece yaşadık. Avrupa'da ve ligde ilerlemeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz, soyunma odasında arkadaşlara da söyledim, Sayın Mendilibar'da beni etkileyen şey risk alması ve zoru sevmesi. Tüm gücüyle saldırdı, çünkü biz buraya tur atlamaya geldik, beraberlik ya da başka bir şey için gelmedik. Risk almayı seviyor. Karaiskakis'deki 1-4'ten sonra yenilemeyi kabul ettim. Kutlamalarla işimiz yok, o doğru yerde doğru adam." ifadelerini kullandı.
Marinakis yaptığı açıklamada, "Bu çok büyük bir gece. İstanbul'da tarih yazdık. Bu stadyumda, bu atmosferde zorlukları seviyoruz. Efsanenin, şampiyonun, Olympiakos'un ruhunun ne anlama geldiğini hep birlikte gösterdik. Bu takım daha da ileri gidebilir. Biz buna inandık ve daha da büyük zaferler yaşamayı bekliyoruz. Gelecek nesillere anlatabileceğimiz harika bir geceydi." dedi.
"HAYALLERİMİZ GERÇEK OLDU"
Marinakis ayrıca, "Hayal kurmaya devam ediyoruz. Zor görünen bazı hayallerimiz gerçek oldu. Sezona nasıl başladığımızı biliyorsunuz, bazı değişiklikler yaptık. Hepimiz bir araya geldik ve sonuçları görüyorsunuz. İstanbul'da büyük bir gece yaşadık. Avrupa'da ve ligde ilerlemeyi hedefliyoruz. Biliyorsunuz, soyunma odasında arkadaşlara da söyledim, Sayın Mendilibar'da beni etkileyen şey risk alması ve zoru sevmesi. Tüm gücüyle saldırdı, çünkü biz buraya tur atlamaya geldik, beraberlik ya da başka bir şey için gelmedik. Risk almayı seviyor. Karaiskakis'deki 1-4'ten sonra yenilemeyi kabul ettim. Kutlamalarla işimiz yok, o doğru yerde doğru adam." ifadelerini kullandı.
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