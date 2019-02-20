"HER TÜRLÜ GOL POZİSYONUNA GİRDİK"

"DEMBELE MÜTHİŞ EFOR SARF ETTİ"

Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından basın toplantısında konuştu."İstatistiklere ve girdiğimiz gol pozisyonlarına bakacak olursanız, 0-0'lık sonuçtan memnun olmadığımızı anlarsınız. Fakat, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında kazanmak zaten kolay değildir. Bunu reddetmiyoruz ama daha farklı bir skor umuyorduk.""Durumu abartmak istemiyorum ama girilebilecek her türlü gol pozisyonuna girdik. Her şeyi denedik. Bu nedenle oyunumuzu sevdim ve takımımın performansından mutluyum.""Ousmane Dembele ilk yarıda birçok top taşıdı ve müthiş bir efor sarf etti. Bir aydan fazla süre sakatlıkla boğuştuktan sonra ilk kez geçen cumartesi günü oynamıştı. Bugün iyi bir performans gösterdi ve yorulduğu için oyundan almak zorunda kaldım."