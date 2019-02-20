Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde, Olimpik Lyon ile 0-0 berabere kaldıkları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının ardından basın toplantısında konuştu.
İşte Valverde'nin açıklamaları:
"İstatistiklere ve girdiğimiz gol pozisyonlarına bakacak olursanız, 0-0'lık sonuçtan memnun olmadığımızı anlarsınız. Fakat, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında kazanmak zaten kolay değildir. Bunu reddetmiyoruz ama daha farklı bir skor umuyorduk."
"HER TÜRLÜ GOL POZİSYONUNA GİRDİK"
"Durumu abartmak istemiyorum ama girilebilecek her türlü gol pozisyonuna girdik. Her şeyi denedik. Bu nedenle oyunumuzu sevdim ve takımımın performansından mutluyum."
"DEMBELE MÜTHİŞ EFOR SARF ETTİ"
"Ousmane Dembele ilk yarıda birçok top taşıdı ve müthiş bir efor sarf etti. Bir aydan fazla süre sakatlıkla boğuştuktan sonra ilk kez geçen cumartesi günü oynamıştı. Bugün iyi bir performans gösterdi ve yorulduğu için oyundan almak zorunda kaldım."
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İşte Valverde'nin açıklamaları:
"İstatistiklere ve girdiğimiz gol pozisyonlarına bakacak olursanız, 0-0'lık sonuçtan memnun olmadığımızı anlarsınız. Fakat, Şampiyonlar Ligi deplasmanlarında kazanmak zaten kolay değildir. Bunu reddetmiyoruz ama daha farklı bir skor umuyorduk."
"HER TÜRLÜ GOL POZİSYONUNA GİRDİK"
"Durumu abartmak istemiyorum ama girilebilecek her türlü gol pozisyonuna girdik. Her şeyi denedik. Bu nedenle oyunumuzu sevdim ve takımımın performansından mutluyum."
"DEMBELE MÜTHİŞ EFOR SARF ETTİ"
"Ousmane Dembele ilk yarıda birçok top taşıdı ve müthiş bir efor sarf etti. Bir aydan fazla süre sakatlıkla boğuştuktan sonra ilk kez geçen cumartesi günü oynamıştı. Bugün iyi bir performans gösterdi ve yorulduğu için oyundan almak zorunda kaldım."
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın