"BİREYSEL HATALAR YAPTIK"

"BASİT GOLLERE İZİN YOK"

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, yönetimle yaptığı görüşmede bundan sonraki süreç için olumlu mesajlar verdi. Ismael, yapılan eleştirilere yanıt verirken artık 'basit' goller yemek istemediklerini de anlattı.Yapılan eleştirilere rağmen takımın zirveden sadece iki puan geride olduğunu söyleyen Ismael, "Puan kayıplarımız da bireysel hatalardan kaynaklandı. Bu kadar şanssızlık olmasaydı çok rahat bir şekilde şu anda koltukta oturan takım Beşiktaş olurdu" dedi.Öte yandan ceza sahası dışından yenilen gollere kendisi de isyan eden Fransız teknik adam, "Hiç beklemediğimiz şekilde goller yiyoruz. Bu da saha içindeki motivasyonumuzu düşürüyor. Artık böyle gollere izin vermeyeceğiz" diye konuştu.