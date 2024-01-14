İspanya La Liga'nın 20. haftasında Cadiz ile Valencia karşı karşıya geldi. Mirandilla'da oynanan maçı konuk ekip Valencia 4-1'lik skorla kazandı.
Valencia, 8. dakikada Hugo Duro'nun golüyle öne geçti. Ruben Alcaraz, 21. dakikada penaltıdan skora eşitliği getirdi.
Valencia'yı öne geçiren golü 52. dakikada Diego Noguerol Lopez kaydetti. Javi Guerra, 90+4. dakikada, Jesus Vazquez 90+8. dakikada gelen gollerle maçın skorunu belirledi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Valencia, puanını 29'a çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 16 maça çıkan Cadiz ise 15 puanda kaldı.
Cadiz, gelecek hafta Alaves deplasmanına gidecek. Valencia ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.
Valencia, 8. dakikada Hugo Duro'nun golüyle öne geçti. Ruben Alcaraz, 21. dakikada penaltıdan skora eşitliği getirdi.
Valencia'yı öne geçiren golü 52. dakikada Diego Noguerol Lopez kaydetti. Javi Guerra, 90+4. dakikada, Jesus Vazquez 90+8. dakikada gelen gollerle maçın skorunu belirledi.
Üst üste ikinci galibiyetini alan Valencia, puanını 29'a çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 16 maça çıkan Cadiz ise 15 puanda kaldı.
Cadiz, gelecek hafta Alaves deplasmanına gidecek. Valencia ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.