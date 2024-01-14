Valencia'nın yükselişi sürüyor

Valencia, Cadiz deplasmanında 4-1'lik skorla kazandı ve Avrupa kupaları için takibini sürdürdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Valencia'nın yükselişi sürüyor
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14 Ocak 2024 20:29
Son güncelleme 14 Ocak 2024 20:31
İspanya La Liga'nın 20. haftasında Cadiz ile Valencia karşı karşıya geldi. Mirandilla'da oynanan maçı konuk ekip Valencia 4-1'lik skorla kazandı.

Valencia, 8. dakikada Hugo Duro'nun golüyle öne geçti. Ruben Alcaraz, 21. dakikada penaltıdan skora eşitliği getirdi.

Valencia'yı öne geçiren  golü 52. dakikada Diego Noguerol Lopez kaydetti. Javi Guerra, 90+4. dakikada, Jesus Vazquez 90+8. dakikada gelen gollerle maçın skorunu belirledi.

Üst üste ikinci galibiyetini alan Valencia, puanını 29'a çıkardı. Ligdeki galibiyet hasreti 16 maça çıkan Cadiz ise 15 puanda kaldı.

Cadiz, gelecek hafta Alaves deplasmanına gidecek. Valencia ise sahasında Athletic Bilbao'yu ağırlayacak.

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