Valencia bıraktı, Arda Güler bir ilki yaşadı

Fenerbahçe'de Göztepe maçında kazanılan penaltıyı Enner Valencia, Arda Güler'e bıraktı. 17 yaşındaki oyuncu soğukkanlı vuruşuyla Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı.

, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Valencia bıraktı, Arda Güler bir ilki yaşadı
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17 Nisan 2022 10:24
Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta Diego Rossi'nin Göztepe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Tribünler 'Arda Güler' diye tempo tuttu. Enner Valencia topu genç meslektaşına bıraktı.

17 yaşındaki oyuncu soğukkanlı vuruşuyla Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Bu sezon 3. skor katkısını yapan Arda, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşarken maçın topunu hatıra olarak aldı. 

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