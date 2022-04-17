Fenerbahçe'nin Göztepe ile oynadığı maçta Diego Rossi'nin Göztepe ceza sahasında yerde kaldığı pozisyon için VAR'dan penaltı uyarısı geldi. Tribünler 'Arda Güler' diye tempo tuttu. Enner Valencia topu genç meslektaşına bıraktı.



17 yaşındaki oyuncu soğukkanlı vuruşuyla Süper Lig kariyerindeki ilk penaltı golünü attı. Bu sezon 3. skor katkısını yapan Arda, Kadıköy'de ilk kez gol sevinci yaşarken maçın topunu hatıra olarak aldı.



