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VakıfBank, Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yollarını ayırdı

VakıfBank'ta yaprak dökümü sürüyor.

calendar 21 Mayıs 2025 14:33
Haber: AA
VakıfBank, Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yollarını ayırdı
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VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda oyunculardan Kiera Van Ryk ve Bahar Akbay ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncuya emekleri için teşekkür edilerek kariyerlerinin devamında başarı dilendi.

VakıfBank, dün yardımcı antrenörler Saim Pakkan ve İlker Altan ile de yolların ayrıldığını açıklamıştı.


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