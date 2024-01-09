Utah Jazz'in, temsilcimiz Ömer Faruk Yurtseven ve Luka Samanic'in sözleşmelerini garantilediği bildirildi.



The Athletic'ten Tony Jones'un bir tweet'ine göre Jazz, Yurtseven ve Samanic'i serbest bırakmamayı tercih ederek sezonun geri kalanında sözleşmelerini garanti altına aldı.



25 yaşındaki Ömer, Miami Heat'te geçirdiği iki sezonun ardından geçtiğimiz yaz döneminde Jazz'e katılmaya karar vermişti. Bu sezon maç başına 12 dakikanın biraz altında süre alan Yurtseven, 3,8 sayı ve 4,5 ribaund ortalamaları yakaladı.



23 yaşındaki Hırvat forvet Samanic ise, geçtiğimiz yılın Mart ayından bu yana Jazz kadrosunda yer alıyor ve bu sezon maç başına yaklaşık 6,8 dakikada 3,3 sayı ve 2,3 ribaund ortalamaları yakalıyor.





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