Uşakspor'da hedef ilk galibiyet

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 8 maçta galip gelemeyen ve yalnızca 3 puan toplayıp ateş hattında kalan Uşakspor, 9 Ekim Pazar günü deplasmanda Sarıyer ile karşılaşacak.

Haber; DHA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Uşakspor'da hedef ilk galibiyet
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ekim 2022 17:20
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı 8 maçta galip gelemeyen ve yalnızca 3 puan toplayıp ateş hattında kalan Uşakspor, 9 Ekim Pazar günü deplasmanda Sarıyer ile kozlarını paylaşacak.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda Alim Kandemir'in düdük çalacağı karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Uşakspor'da geçen hafta teknik direktörlük görevine, sportif direktör Recep Yazıcı getirilmişti.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ