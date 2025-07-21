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Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek

Uşak Spor, 22 yaşındaki kalecisi Can Türk ile 1 yıllık sözleşme yeniledi. Genç file bekçisi, geçen sezon 3. Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.

calendar 21 Temmuz 2025 12:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Uşak Spor, kaleci Can Türk'le devam edecek
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3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Uşak Spor kalecisi Can Türk ile sözleşme yeniledi.

Ege temsilcisi 22 yaşındaki file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Adana Demirspor altyapısından yetişen Can Türk, Belediye Kütahyaspor'da da görev aldı. Can geçen sezon Uşak Spor'la 3'üncü Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2 maça çıktı.

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