Union Berlin, Devler Ligi vizesini aldı!

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Union Berlin, sahasında Werder Bremen'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Union Berlin, Devler Ligi vizesini aldı!
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27 Mayıs 2023 18:27
Son güncelleme 27 Mayıs 2023 18:39
Almanya Bundesliga'nın son haftasında Union Berlin, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.

Berlin'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Union Berlin'in golü 81. dakikada Rani Khedira'dan geldi.

Bu sonuçla Union Berlin puanını 62'ye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Werder Bremen ise 36 puanla 13. sırada sezonu tamamladı.

4 sezondur Bundesliga'da mücadele eden Berlin ekibi tarihinde ilk kez Devler Ligi vizesi aldı.

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