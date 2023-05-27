Union Berlin, Devler Ligi vizesini aldı!

Almanya Bundesliga'nın son haftasında Union Berlin, sahasında Werder Bremen ile karşılaştı.



Berlin'de oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Union Berlin'in golü 81. dakikada Rani Khedira'dan geldi.



Bu sonuçla Union Berlin puanını 62'ye çıkardı ve Şampiyonlar Ligi vizesini aldı. Werder Bremen ise 36 puanla 13. sırada sezonu tamamladı.



4 sezondur Bundesliga'da mücadele eden Berlin ekibi tarihinde ilk kez Devler Ligi vizesi aldı.



