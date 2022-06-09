Ümraniyespor'a Arnavut sol bek

Süper Lig'in yeni ekibi Ümraniyespor, Grasshoppers'tan sol bek Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

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Ümraniyespor'a Arnavut sol bek
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09 Haziran 2022 22:36
Ümraniyespor, Arnavut sol bek Grasshoppers'tan sol bek Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllığına transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamda ''Kulübümüz, İsviçre'nin Grasshoppers takımında forma giyen, 32 yaşındaki Arnavut milli sol bek oyuncusu Ermir Lenjani'yi 1+1 yıllık anlaşmayla renklerine bağladı. Lenjani'ye hoş geldin diyor, nice başarılar diliyoruz.'' denildi.

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