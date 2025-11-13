13 Kasım
Azerbaycan-İzlanda
20:00
13 Kasım
Ermenistan-Macaristan
20:00
13 Kasım
Norveç-Estonya
20:00
13 Kasım
İngiltere-Sırbistan
22:45
13 Kasım
Fransa-Ukrayna
22:45
13 Kasım
İrlanda-Portekiz
22:45
13 Kasım
Moldova-İtalya
22:45
13 Kasım
Andora-Arnavutluk
22:45
13 Kasım
Nijerya-Gabon
19:00

Ümit Milli Takım'ın konuğu Ukrayna

Ümit Milli Futbol Takımı, cuma günü Ukrayna'yı konuk edecek.

calendar 13 Kasım 2025 11:30
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Ümit Milli Takım'ın konuğu Ukrayna
Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında cuma günü sahasında Ukrayna ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Ginchev yönetecek. Ginchev'in yardımcılıklarını Georgi Doynov ile Svetoslav Stoychev üstlenecek.


Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Martin Zhivkov Velikov olacak.

H Grubu'nda oynadığı 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik alan ay-yıldızlılar, topladığı 5 puanla ilk sırada yer alıyor.

Ukrayna ise çıktığı 3 maçta 1'er galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetle 4 puan toplayarak 3. sırada kendisine yer buldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
