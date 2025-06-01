Ümit Milli Futbol Takımı aday kadrosunda değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Karadağ ve Arnavutluk ile hazırlık maçları oynayacak ay-yıldızlı ekipte aday kadrodan çıkarılan Başar Önal'ın yerine Hollanda temsilcisi PSV'nin genç takımı nda forma giyen Emir Bars kadroya dahil edildi.



ÜMİT MİLLİ TAKIMIMIZIN GÜNCEL KADROSU



Kaleciler: Emre Bilgin (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Deniz Ertaş (Tümosan Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)



Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor A.Ş.), Furkan Demir (TSV Hartberg), Berkay Yılmaz (1.FC Nürnberg), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Yiğit Efe Demir (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Serkan Emrecan Terzi (Beşiktaş A.Ş.), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir FK), Efe Sarıkaya (Grenoble Foot 38)



Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Eyüp Aydın (Galatasaray A.Ş.), İzzet Çelik (Adana Demirspor A.Ş.), Livan Burcu (1.FC Magdeburg), Emir Bars (Jong PSV), Sami Satılmış (Altınordu), Ege Bilsel (Sipay Bodrum FK), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emre Demir (Sakaryaspor)



Forvet: Semih Kılıçsoy (Beşiktaş A.Ş.), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Central Hospital Ümraniyespor), Melih Bostan (Tümosan Konyaspor)

