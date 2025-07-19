Uludağ Premium Ultra Trail, Bursa'da başladı

Uludağ Premium Ultra Trail, 20 ülkeden koşucunun katılımıyla Bursa'da başladı.
Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda, "Uludağ'da koşmayı hayal et" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen koşuya 20 ülkeden sporcular katıldı.
"En rekabetçi dağ ultra maratonu" ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail'de 5 etapta yarışan sporcular; Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirveye ulaşıp, Cennettepe üzerinden varış noktasına ulaşacak.
Uludağ Premium Ultra Trail'in 16K etabında, Türkiye'deki orman yangınlarına dikkati çekmek isteyen sporcu Umut Kurum, yangına müdahale kıyafetiyle koştu. Parkurda Kurum'u gören koşucular, sporcuya alkışla destek verdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde belirlenen alanlarda yer alan sanatçılar, ormanın içerisindeki koşuculara dinleti sundu.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, yarın Uludağ'da düzenlenecek törenle verilecek.
Uludağ Alan Başkanlığı ev sahipliğinde ve Uludağ Premium'un isim sponsorluğunda, "Uludağ'da koşmayı hayal et" sloganıyla bu yıl 8'incisi düzenlenen koşuya 20 ülkeden sporcular katıldı.
"En rekabetçi dağ ultra maratonu" ünvanına sahip Uludağ Premium Ultra Trail'de 5 etapta yarışan sporcular; Cennettepe, Kirazlıyayla, Süleymaniye, Hünkar Köşkü, Zeyniler Köyü, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Alaçam, Buzul Göletler bölgesinden Uludağ küçük zirveye ulaşıp, Cennettepe üzerinden varış noktasına ulaşacak.
Uludağ Premium Ultra Trail'in 16K etabında, Türkiye'deki orman yangınlarına dikkati çekmek isteyen sporcu Umut Kurum, yangına müdahale kıyafetiyle koştu. Parkurda Kurum'u gören koşucular, sporcuya alkışla destek verdi.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası iş birliğinde belirlenen alanlarda yer alan sanatçılar, ormanın içerisindeki koşuculara dinleti sundu.
Yarışmada dereceye girenlere ödülleri, yarın Uludağ'da düzenlenecek törenle verilecek.