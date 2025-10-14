Ukrayna, Polonya'da Azerbaycan'ı mağlup etti

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu dördüncü maç haftasında Ukrayna, sahasında Azerbaycan'ı konuk etti.



Polonya'da oynanan mücadeleyi Ukrayna 2-1 kazandı.



Ukrayna'ya galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Oleksii Hutsuliak ve 64. dakikada Ruslan Malinovskyi attı. Azerbaycan'ın tek golü 45+3. dakikada Mykolenko kendi kalesine attı.



Bu sonuçla birlikte Ukrayna gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Azerbaycan ise 1 puan ile son sırada konumlandı.



Gruptaki sonraki hafta karşılaşmalarında Ukrayna, Fransa'ya konuk olacak. Azerbaycan, İzlanda'yı ağırlayacak.