Uğurcan Çakır: 'Sadece 3 puan kaybettik'

A Milli Futbol Takımı'nın kalecisi Uğurcan Çakır, sahalarında İspanya'ya 6-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"SADECE 3 PUAN KAYBETTİK"



Milli file bekçisi, maçın genelinde kötü bir performans sergilediklerini kabul ederken, "Erken goller moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık, moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bu takım toparlanmasını bilir çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir ekip. Buradan toparlanıp ekimdeki maçlara hazırlanacağız." dedi.

Uğurcan, geçmişte alınan ağır yenilgilerden ders çıkardıklarını hatırlatarak,ifadelerini kullandı.