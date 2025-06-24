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Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ile anlaşma iddiası!

Fenerbahçe, Uğurcan Çakır ile anlaşmaya vardı. Uğurcan Çakır, Trabzonspor'a Fenerbahçe ile anlaştığını iletti.

calendar 24 Haziran 2025 22:41
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ile anlaşma iddiası!
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Trabzonspor forması giyen ve son dönemde transferin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Uğurcan Çakır için Fenerbahçe iddiası geldi.

FENERBAHÇE İLE ANLAŞTI İDDİASI

343 Digital'de yer alan habere göre, milli file bekçisi, Fenerbahçe ile yaptığı görüşmelerde sarı-lacivertliler ile anlaşma sağladı.

Uğurcan Çakır, Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından bu kararını Trabzonspor'a iletti.


"FENERBAHÇE DAHA İSTEKLİ"

Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan Ali Kemal Denizci, Uğurcan Çakır için Fenerbahçe ve Galatasaray haberlerini doğrulamış ve Fenerbahçe'nin transfer için daha istekli taraf olduğunu söylemişti.

Denizci, "Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon Euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon Euro'dan aşağı vermemek lazım. 12-13'ler çok küçük rakamlar bana göre. Bana göre bu işlerin (Galatasaray, Fenerbahçe) ne olacağı belli olmaz. Onun için fazla bir şey söyleyemiyorum. Fenerbahçe, Uğurcan Çakır'a daha istekli bakıyor bana göre. Saman altından su yürütme hikayesi olabilir." demişti.

Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösterilen 29 yaşındaki Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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