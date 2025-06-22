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Uğurcan Çakır için başkan teması!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ile Uğurcan Çakır transferi için görüştü.

calendar 22 Haziran 2025 13:05
Haber: Sözcü, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır için başkan teması!
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Dominik Livakovic ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe, kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet etmeyi düşünüyor.

FENERBAHÇE'DEN İLK HAMLE

Jose Mourinho'nun da onay verdiği bu transfer için Fenerbahçe'den ilk hamle geldi.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile görüşüp, 29 yaşındaki kaleci için takas ve para teklif etti. Trabzonspor, milli file bekçisinin yurt içinde bir takıma transferi için 20 milyon euro bonservis istiyor.

TRABZONSPOR İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 9.5 milyon euro olarak gösterilen Uğurcan Çakır'ın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.


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