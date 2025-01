Uğur Meleke: 'Galatasaray'a forvet şart'

Hürriyet yazarları, Galatasaray 'ın gündemine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.Yazarlar, "Galatasaray, son 10 lig maçının 7'sini tek farklı kazandı, 2'sinde berabere kaldı, 1'inde farklı galip geldi. Bunun sebepleri nedir?" sorusuna cevap verdi.MEHMET ARSLAN: "Sonuçlardan ziyade oynadığı oyuna bakmakta fayda var. Özellikle Hatay maçının ilk yarısındaki oyun hayal kırıklığıydı. Uzun maratonda her takımın kötü oynamaya hakkı vardır ama G.Saray birkaç haftadır kötü oynuyor. Bunun adına yorgunluk mu dersiniz kulübenin yetersizliği mi dersiniz bilmiyorum ama G.Saray için tehlikeli olduğunun altını çizmeliyim. Eminim ki Okan Buruk ve yönetim bunun farkındadır ve transferler için çalışıyordur."UĞUR MELEKE: BÜYÜK planda Galatasaray'daki gidişat olumlu. Bugünkü mikro plana bakarsak, Hatay maçının başlangıç 11'inde iki ön liberoya (Berkan-Torreira'ya) bir arada yer vermek yanlıştı. Gereksiz tutucuydu. İlk 45 dakika çöpe gitti. İkinci yarıda doğru personel ve tutumla çok pozisyon yakaladılar ama bu kez de kale önünde cömerttiler. Ben Batshuayi'yi yeterli bulmuyorum, Ocak'ta bir santrfor transferi yapabilirlerse değişebilir bahsettiğiniz tablo.GÜNTEKİN ONAY: "Galatasaray'ın bu sene kalesini gole kapatma konusunda ciddi sorunlar var. O yüzden her maç kazanmak için yediğinden fazlasını atmak zorunda. Ligde, Avrupa'da ve Türkiye Kupası'nda son aylarda her maç kalesinde en az 1 gol gördü. Davinson Sanchez'de gözle görülür bir düşüş söz konusu. Okan Buruk'un bu duruma bir çare bulması şart. Ayrıca sarı kırmızılılar akan oyunda oransal olarak daha fazla gol bulmalı."FIRAT AYDINUS: "Bu 10 maçın 7'sinde defanstaki isimler hep farklılık göstermiş, sadece 3 maçta aynı oyuncular bir arada oynamış. Hedefi olan takımlar için skorun değil sonucun önemli olduğu bir döneme girildi ligde. Galatasaray son maçlarda çok üst düzey performans göstermese de genelde kazanmayı bildi. Dolayısıyla taraftar, bir fazlasını atabildiği sürece takımının ne kadar gol yediğine takılmaz."