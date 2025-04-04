Ranieri'den Zeki Çelik açıklaması!

Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri, milli oyuncu Zeki Çelik'in Juventus maçında oynayabileceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ranieri'den Zeki Çelik açıklaması!
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04 Nisan 2025 17:57
Serie A ekiplerinden Roma, pazar günü Juventus ile karşı karşıya gelecek. 

Roma Teknik Direktörü Cladio Ranieri, Torino ekibiyle oynanacak karşılaşma öncesi kadrodaki oyuncular hakkında konuştu.

Milli futbolcu Zeki Çelik hakkında açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Juventus oyun felsefesini değiştirdi; daha dikine oynayan ve kararlı bir takım olacaklar. Bunu Genoa maçında zaten gördük, ayrıca Tudor ile bir hafta daha çalışma fırsatları olduğunu da unutmamak gerek. Biz ise iyi durumdayız, Zeki Çelik'in iyileşmesi oldukça sevindirici. Pazar günü Juventus maçında onu kullanabileceğimi düşünüyorum." dedi.
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