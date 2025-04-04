Arda Turan için Shakhtar Donetsk açıklaması!

Eyüpspor forması giyen Ukraynalı futbolcu Taras Stepanenko, hakkında Shakhtar Donetsk haberleri çıkan teknik direktörü Arda Turan ile ilgili konuştu.



35 yaşındaki futbolcu, "Arda Turan ile ilgili Shakhtar Donetsk haberlerini gördüm ama kendisine bunu sormadım. Eğer Shakhtar'a imza atarsa çok mutlu olurum. Arda Turan, harika bir insan. Avrupa'nın en iyi takımlarında oynayan genç bir antrenör, neden olmasın?" sözlerini sarf etti.



"NEDEN DENEMESİNLER?"



Açıklamalarına devam eden Stepanenko, "Fonseca ve De Zerbi de Shakhtar'da çalıştı. Onlar da genç antrenörler ve ilk adımlarını çok büyük olmayan takımlarda attılar. Neden Türkiye'de Avrupa mücadelesi veren bir takımın teknik direktörünü denemesinler?" sözlerini sarf etti.



Stepanenko, son olarak, "Shakhtar Donetsk'e Arda Turan'a dikkat etmelerini öneriyor musun?" sorusunun ardından, "Evet, tabii ki. Eğer haberler çıktıysa muhtemelen Arda Turan listelerindedir." yanıtını kullandı.



ARDA TURAN'IN PUAN ORTALAMASI



Eyüpspor'un başında 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Arda Turan, İstanbul ekibinin başında çıktığı 76 maçta 1.84 puan ortalaması yakaladı.



Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, bu sezon ligde 28 maç sonunda topladığı 44 puanla beşinci sırada yer alıyor.



