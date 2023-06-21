UEFA Konferans Ligi'nde rakiplerimiz belli oldu

Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor'un da UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesi galibi oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu.
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj (Romanya) oldu.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Tirana (Arnavutluk) - Dinamo Batumi (Gürcistan) eşleşmesi galibi oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi La Fiorita 1967 (San Marino) - FC Zimbru Chisinau (Moldova) eşleşmesi galibi oldu.
Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Cluj (Romanya) oldu.
Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta yapılacak.
3. eleme turunun kurası 24 Temmuz, play-off'ların kurası ise 7 Ağustos'ta çekilecek.
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