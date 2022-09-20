UEFA'dan yeni turnuva planı

UEFA'nın, yeni bir turnuva planladığı ve adının "Açılış Turnuvası" olacağı öne sürüldü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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UEFA'dan yeni turnuva planı
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20 Eylül 2022 17:19
UEFA'nın yeni bir turnuvayı hayata geçirmeyi düşündüğü belirtildi.

The Athletic'te yer alan habere göre, planlanan turnuva yeni sezonun başlangıcından önce oynanacak ve 4 takımdan oluşacak.

"Açılış Turnuvası" adını alacak turnuvada, son Şampiyonlar Ligi şampiyonu ve Avrupa'dan önde gelen 3 takım katılacak.

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