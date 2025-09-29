29 Eylül
Beşiktaş-Kocaelispor
2-025'
29 Eylül
Keçiörengücü-Pendikspor
0-0
29 Eylül
Vanspor FK-Amed Sportif
3-0
29 Eylül
A.Demirspor-Sarıyer
0-026'
29 Eylül
Sakaryaspor-Sivasspor
0-025'
29 Eylül
Everton-West Ham United
22:00
29 Eylül
Valencia-Real Oviedo
22:00
29 Eylül
Parma -Torino
1-0DA
29 Eylül
Genoa-Lazio
21:45
29 Eylül
Arouca-FC Porto
22:00

UEFA'dan İsrail kararı: "İhraç gündemde değil"

UEFA, İsrail'in organizasyonlardan çıkarılacağına dair iddiaları yalanladı.

calendar 29 Eylül 2025 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2025 20:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
UEFA'dan İsrail kararı: 'İhraç gündemde değil'
UEFA, İsrail'in organizasyonlardan çıkarılacağına dair iddiaları yalanladı. Avrupa futbolunun en üst kurumu, bu hafta herhangi bir acil toplantı ya da oylama yapılmayacağını resmen iletti.

RESMİ AÇIKLAMA: "GÜNDEMDE YOK"

The Jerusalem Post'ta yer alan habere göre, son günlerde artan söylentilerin ardından UEFA, İsrail Futbol Federasyonu'na bir mesaj göndererek, İsrail'in üyeliğiyle ilgili bir toplantı ya da oylamanın ajandada olmadığını duyurdu. Bu açıklama, özellikle Maccabi Tel Aviv'in UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb ile oynayacağı maç öncesinde İsrail futbol kamuoyunda oluşan endişeyi yatıştırdı.



SİYASİ BASKILAR SÜRÜYOR 

Her ne kadar Türkiye, İrlanda, Slovenya ve bazı İskandinav ülkelerinden İsrail'in UEFA ve FIFA'dan men edilmesi yönünde yoğun siyasi baskılar gelse de, UEFA şimdilik İsrail'in statüsünde bir değişiklik yapmayı düşünmüyor.

Öte yandan, konu yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Birleşmiş Milletler raportörleri de UEFA ve FIFA'ya çağrı yaparak İsrail'in spordan dışlanması gerektiğini savundu. Bir BM yetkilisi Sky News'e yaptığı açıklamada, "Spor normalmiş gibi devam edemez. İsrail'in hariç tutulması bir kırmızı çizgidir" ifadelerini kullandı.

İSRAİL KATILIMINI SÜRDÜRÜYOR 

Bu gelişmelerin ışığında, UEFA'nın kararına göre İsrail kulüpleri ve milli takımı turnuvalara katılmaya devam edecek. Böylece İsrail futbolu, siyasi baskılara rağmen Avrupa arenasında varlığını sürdürüyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
3 Trabzonspor 7 4 2 1 9 6 14
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 10 7 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 7 3 1 3 7 8 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
13 Rizespor 6 1 2 3 4 9 5
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 7 0 5 2 5 13 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 3 11 2
