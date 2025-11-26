UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları perşembe günü yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 5. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)
20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)
23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)
23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 5. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın sahasında Macar ekibi Ferencvaros ile karşı karşıya gelecek. Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.45'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Roma (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
20.45 Aston Villa (İngiltere) - Young Boys (İsviçre)
20.45 Porto (Portekiz) - Nice (Fransa)
20.45 Viktoria Plzen (Çekya) - Freiburg (Almanya)
20.45 Fenerbahçe - Ferencvaros (Macaristan)
20.45 Feyenoord (Hollanda) - Celtic (İskoçya)
20.45 Lille (Fransa) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 PAOK (Yunanistan) - Brann (Norveç)
20.45 Ludogorets (Bulgaristan) - Celta Vigo (İspanya)
23.00 Bologna (İtalya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - FCSB (Romanya)
23.00 Go Ahead Eagles (Hollanda) - Stuttgart (Almanya)
23.00 Genk (Belçika) - Basel (İsviçre)
23.00 Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Lyon (Fransa)
23.00 Nottingham Forest (İngiltere) - Malmö (İsveç)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan) - Sturm Graz (Avusturya)
23.00 Rangers (İskoçya) - Braga (Portekiz)
23.00 Real Betis (İspanya) - Utrecht (Hollanda)