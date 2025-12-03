03 Aralık
Karacabey Belediyespor-Kocaelispor
13:00
03 Aralık
Leeds United-Chelsea
23:15
03 Aralık
Union Berlin-Bayern Munih
22:45
03 Aralık
Bochum-VfB Stuttgart
20:00
03 Aralık
Inter-Venezia
23:00
03 Aralık
SSC Napoli-Cagliari
20:00
03 Aralık
Atalanta-Genoa
17:00
03 Aralık
Dundee United-Rangers
22:45
03 Aralık
Celtic-Dundee FC
22:45
03 Aralık
Athletic Bilbao-Real Madrid
21:00
03 Aralık
Liverpool-Sunderland
23:15
03 Aralık
Wolves-N. Forest
22:30
03 Aralık
İstanbulspor-Sarıyer
13:30
03 Aralık
Burnley-C.Palace
22:30
03 Aralık
Brighton-Aston Villa
22:30
03 Aralık
Arsenal-Brentford
22:30
03 Aralık
Trabzonspor-Vanspor FK
20:30
03 Aralık
Beyoğlu Yeni Çarşı SF-Göztepe
18:00
03 Aralık
Esenler Erokspor-Karagümrük
15:30
03 Aralık
Kahramanmaraşspor-Erzurumspor
13:30
03 Aralık
Eyüpspor-Adliyespor
13:30
03 Aralık
Muğlaspor-Bodrum FK
13:30
03 Aralık
Sivasspor-Aliağa Futbol
13:30
03 Aralık
PEC Zwolle-Alkmaar
22:00

Udinese'de Nicolo Zaniolo için resmi yanıt!

Udinese Futbol Direktörü Gianluca Nani, Nicolo Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını belirtirken, oyuncunun istikrarlı şekilde devam etmesini beklediklerini söyledi.

calendar 03 Aralık 2025 12:11 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2025 12:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
İtalya Kupası'nda Juventus'a mağlup olarak son 16 turunda elenen Udinese'de futbol direktörü Gianluca Nani, karşılaşma öncesinde yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.
 
"DEĞERİ KONUSUNDA ŞÜPHE YOK"
 
Nani, Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar her şey yolunda ama bu sadece başlangıç. Önemli olan performansını kanıtlaması ve böyle devam etmesi. Zaniolo'nun değeri konusunda hiçbir şüphe yoktu; sevgiye ve istikrara ihtiyacı vardı ve biz de ona bunu veriyoruz. Onu Udine'ye getirmeden önce çok konuştum ve kararlılığını ve iradesini gördüğümüzde kesinlikle ikna olduğumuzu söylemeliyim" dedi.
 
"İSTİKRAR ÖNEMLİ"
 
Futbol direktörü ayrıca, "Şimdilik tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım. Üç ay boyunca iyi performans göstermek yeterli değil; her seferinde iyi performans göstermek önemli. Üzerinde çalışmamız gereken şey bu" ifadelerini kullandı.
 
SEZONA HIZLI BAŞLANGIÇ
 
Udinese formasıyla bu sezon 13 maçta 5 gol kaydeden Zaniolo, Serie A'da Parma karşılaşmasının en iyi oyuncusu seçilmişti. Teknik Direktör Kosta Runjaic, oyuncusunun Bologna maçında mutsuz olduğunu ancak Parma maçında büyük bir etki yarattığını belirterek, "Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir" dedi.
 
Zaniolo, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmış ve Udinese'de kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti. 
