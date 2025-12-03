Udinese'de Nicolo Zaniolo için resmi yanıt!

İtalya Kupası'nda Juventus'a mağlup olarak son 16 turunda elenen Udinese'de futbol direktörü Gianluca Nani, karşılaşma öncesinde yaz transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak takıma katılan Nicolo Zaniolo hakkında açıklamalarda bulundu.

"DEĞERİ KONUSUNDA ŞÜPHE YOK"

Nani, Zaniolo'nun performansından memnun olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar her şey yolunda ama bu sadece başlangıç. Önemli olan performansını kanıtlaması ve böyle devam etmesi. Zaniolo'nun değeri konusunda hiçbir şüphe yoktu; sevgiye ve istikrara ihtiyacı vardı ve biz de ona bunu veriyoruz. Onu Udine'ye getirmeden önce çok konuştum ve kararlılığını ve iradesini gördüğümüzde kesinlikle ikna olduğumuzu söylemeliyim" dedi.

"İSTİKRAR ÖNEMLİ"

Futbol direktörü ayrıca, "Şimdilik tüm fedakarlıklarının karşılığını veriyor ama bu sadece ilk kısım. Üç ay boyunca iyi performans göstermek yeterli değil; her seferinde iyi performans göstermek önemli. Üzerinde çalışmamız gereken şey bu" ifadelerini kullandı.

SEZONA HIZLI BAŞLANGIÇ

Udinese formasıyla bu sezon 13 maçta 5 gol kaydeden Zaniolo, Serie A'da Parma karşılaşmasının en iyi oyuncusu seçilmişti. Teknik Direktör Kosta Runjaic, oyuncusunun Bologna maçında mutsuz olduğunu ancak Parma maçında büyük bir etki yarattığını belirterek, "Ona ihtiyacımız var. Önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir" dedi.

Zaniolo, Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmış ve Udinese'de kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.