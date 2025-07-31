U23 Dünya Şampiyonası'nda 4 Türk kürekçiye altın madalya

Polonya'nın Poznan kentinde düzenlenen U23 Dünya Şampiyonası'nda Halil Kaan Köroğlu, Enes Biber, Aytimur Selçuk ve Cevdet Ege Mutlu altın madalya kazanarak Türk kürek sporu tarihine önemli bir başarı kazandırdı.



Sporcularımız şu kategorilerde altın madalyanın sahibi oldu:



-U23 Hafif Kilo Erkekler Tek Çifte (BLM1x) kategorisinde Halil Kaan Köroğlu



-U23 Erkekler İki Tek (BM2-) kategorisinde Enes Biber ve Aytimur Selçuk



-U23 Erkekler Tek Çifte (BM1x) kategorisinde ise Cevdet Ege Mutlu



