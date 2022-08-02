U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası İzmir'de devam edecek

İzmir'in en sahipliğinde düzenlen U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turu heyecanı ile devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası İzmir'de devam edecek
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02 Ağustos 2022 14:55
İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda, grup müsabakalarının dün tamamlanmasıyla son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.

Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakacak ülkeler çeyrek finale yükselecek, mağlup olanlar ise klasman maçlarına çıkacak.

Türkiye, B Grubu'nda ikinci sırayı elde ederken, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü bitiren Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.

Türkiye, Büyük Britanya'yı yendiği takdirde çeyrek finalde Litvanya-Çekya maçının galibiyle, mağlup olması durumunda ise aynı eşleşmenin mağlubuyla klasman maçında karşı karşıya gelecek.

Son 16 turunda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Bornova Atatürk Spor Salonu

13.45 Fransa-Almanya

16.00 Slovenya-Hırvatistan

18.15 İtalya-Yunanistan

20.30 İspanya-Kuzey Makedonya

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu

13.45 Sırbistan-Karadağ

16.00 İsrail-Polonya

18.15 Litvanya-Çekya

20.30 Türkiye-Büyük Britanya

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