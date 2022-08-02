U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası İzmir'de devam edecek

İzmir'in ev sahipliğindeki FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası, 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak son 16 turu karşılaşmalarıyla devam edecek.



Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele ettiği organizasyonda, grup müsabakalarının dün tamamlanmasıyla son 16 turundaki eşleşmeler belli oldu.



Son 16 turunda rakiplerini saf dışı bırakacak ülkeler çeyrek finale yükselecek, mağlup olanlar ise klasman maçlarına çıkacak.



Türkiye, B Grubu'nda ikinci sırayı elde ederken, son 16 turunda A Grubu'nu üçüncü bitiren Büyük Britanya ile eşleşti. Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle yarın saat 20.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda karşılaşacak.



Türkiye, Büyük Britanya'yı yendiği takdirde çeyrek finalde Litvanya-Çekya maçının galibiyle, mağlup olması durumunda ise aynı eşleşmenin mağlubuyla klasman maçında karşı karşıya gelecek.



Son 16 turunda yarın oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:



Bornova Atatürk Spor Salonu



13.45 Fransa-Almanya



16.00 Slovenya-Hırvatistan



18.15 İtalya-Yunanistan



20.30 İspanya-Kuzey Makedonya



Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu



13.45 Sırbistan-Karadağ



16.00 İsrail-Polonya



18.15 Litvanya-Çekya



20.30 Türkiye-Büyük Britanya





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