Tzolakis: "Babam penaltılar öncesi muska verdi"

Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Tzolakis: 'Babam penaltılar öncesi muska verdi'
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19 Nisan 2024 01:58
Olympiakos kalecisi Konstantinos Tzolakis, Fenerbahçe'yi eledikleri maçın ardından açıklamalar yaptı.

Tzolakis yaptığı açıklamada, "Antrenörler ile birlikte analiz yapmıştık. Bir noktadan sonra hisler de devreye giriyor. O anda doğru köşeyi seçmeli ve hakkını vermelisiniz." dedi.

Genç kaleci ayrıca, "Penaltılardan önce babam bana bir muska verdi. Bu gece beni İstanbul'da yalnız bırakmadı. Ona teşekkür ediyorum. Adım adım ilerliyoruz. Önce lige bakıyoruz ama evet, Konferans Ligi kupasının hayalini kuruyoruz. Neden olmasın?" ifadelerini kullandı.

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