Ty Lawson has been banned for life from the Chinese CBA after posting this on Instagram pic.twitter.com/mJR92t8Y3I



— NBA Central (@TheNBACentral) September 19, 2020

"BENİM ÖYLE OLMADIĞIMI HERKES BİLİR"

TEMSİLCİ GRUBU VE ÇİN EKİBİ, İLİŞKİSİNİ KESTİ

Eski NBA oyuncusu Ty Lawson, kendisini Çin Basketbol Birliği'nden ömür boyu yasaklatan Instagram paylaşımı hakkında açıklama yaptı.Lawson, geçtiğimiz Cumartesi günü Çin'de bir gece kulübünde, Instagram hikayesinde iki fotoğraf paylaşmıştı. Lawson'ın ilk gönderisinde Çinli kadınlar hakkında ahlaksız bir yorum yer almış, ardından bir kadınla dans ederken çekilmiş bir fotoğraf paylaşmıştı:"Şaka maka Çinli kadınların popoları hiç fena değil. Fikrimi yakında değiştirebilirim haha."Lawson, paylaşımlarına, özellikle de "cake" (İngilizce'de argo: popo) kelimesinin ırksal çağrışımlarına yönelik güçlü tepkiye, Instagram'da açıklık getirdi:Lawson ayrıca bir striptiz kulübünde olmadığını ve Çinli akranlarına bir Lil Uzi Vert şarkısını öğretmekle ilgili bir anekdot paylaştığını, Çinlilere karşı dayapmadığını belirtti.Lawson, son üç yıllık profesyonel kariyerini CBA'de geçirmişti.Olayın ardından Lawson'ın temsilcisi olan The Sports Law Group, kendisiyle ilişkisini sonlandırmıştı. Fujian Sturgeons, eski NBA oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını, şu açıklamada dile getirmişti:Lawson, altı sezonu Denver Nuggets ile olmak üzere NBA'de sekiz sezon forma giymişti. North Carolina Üniversitesi çıkışlı oyuncu, kariyeri boyunca maç başına ortalama 12.7 sayı ve 6.0 asist ile oynamıştı. Ligdeki son sezonu olan 2016-17'de Sacramento Kings için 69 maç forma giyen Lawson, ayrıca 2015-16 sezonunda Houston Rockets ve Indiana Pacers ekiplerinde de yer almıştı.