TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi 3. etabı Ölüdeniz'de

Muğla'nın Fethiye ilçesinde organize edilecek Bioderma Pro Beach Tour TVF Plaj Voleybolu Türkiye Serisi 3. Etabı müsabakaları 13-16 Temmuz'da yapılacak.



Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile Babadağ Teleferik iş birliğinde Ölüdeniz kumsalındaki Belcekız Plajı'nda gerçekleşecek turnuvaya, kadınlar ve erkeklerde 43 takım katılacak. Toplamda 11 bin dolar ödül dağıtılacak organizasyon, 16 Temmuz'da final karşılaşmalarıyla tamamlanacak.



Babadağ Teleferik Genel Müdür Cengiz Koçak, AA muhabirine, etkinlikle Fethiye'nin ünlü noktası Ölüdeniz'in dünyada sporla daha fazla anılacağını söyledi.



Gelecek yıl Fethiye'de dünyanın en prestijli dünya kupasını yapmak istediklerini belirten Koçak, "Önümüzdeki yıl burada dünyanın en prestijli dünya kupasını yapmak için bu yola çıktık. Bu yıl iki sahada 43 takım 86 sporcuyu konuk edeceğiz. Farklı ülkelerinden iyi sporcularla aynı zamanda Türk Milli Takımı ve Türkiye'nin bugüne kadar bu alanda kendini göstermiş önemli takımları da gelecek." dedi.



Etkinliği bölgenin tanıtımına da katkı sağlayacağını vurgulayan Koçak, "Müsabakalar D Smart Sport ile Türkiye Voleybol Federasyonunun YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak." ifadesini kulandı.



Serinin dördüncü ayağının Artin'in Hopa ilçesinde 21-23 Temmuz'da düzenleneceği belirtildi.



